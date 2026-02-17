Jack Henry progresse, Wells Fargo relève son évaluation et augmente son objectif de prix

17 février - ** Les actions du fournisseur de technologie bancaire Jack Henry JKHY.O augmentent de 1,64% à 159,34 dollars

** Wells Fargo relève JKHY de "equal weight" à "overweight"; augmente le PT à $196 de $181

** Le nouveau PT représente une hausse de 25% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite une confiance accrue dans l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires de F27 et une position concurrentielle solide

** La société s'attend à des gains continus de parts de marché dans le sillage des faux pas de ses concurrents - Wells Fargo

** 12 des 17 analystes estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée" et cinq "conservée"; leur estimation médiane est de 205 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, JKHY a baissé de 4,4 % au cours des 12 derniers mois