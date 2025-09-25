 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jabil prévoit des résultats annuels en hausse grâce à la demande en centres de données induite par l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jabil JBL.N a prévu pour l'exercice 2026 un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations de Wall Street jeudi, le fabricant de composants électroniques misant sur un essor des centres de données porté par l'intelligence artificielle.

L'entreprise, qui fournit des composants électroniques à Apple AAPL.O , a également dépassé les attentes de Wall Street pour ses résultats du quatrième trimestre.

L'afflux de capitaux pour la construction de centres de données, motivé par une forte demande en informatique pour soutenir les technologies de l'intelligence artificielle, a profité à des entreprises comme Jabil.

Jabil prévoit un chiffre d'affaires de 31,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2026, supérieur aux attentes moyennes des analystes de 30,75 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un bénéfice ajusté par action de 11,00 dollars pour l'année, également supérieur aux estimations de 10,83 dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 18,5 % pour atteindre 8,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 7,59 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,29 dollars, alors que les analystes s'attendaient à 2,92 dollars.

IA: Intelligence artificielle

