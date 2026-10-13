Jabil, fournisseur d'Apple, et Adani signent un accord pour la création d'une coentreprise spécialisée dans les équipements de centres de données pour l'IA en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jabil JBL.N , fournisseur d'Apple, et la société indienne Adani Enterprises ADEL.NS ont annoncé mardi avoir signé un accord non contraignant définissant le cadre d'un projet de coentreprise à parts égales (50/50) destinée à fabriquer et assembler des équipements d'intelligence artificielle et de centres de données en Inde.

* Cette coentreprise fabriquerait des baies d’IA, des serveurs, des équipements de stockage et de réseau destinés aux centres de données, ont précisé les entreprises.

* Elle produirait également des équipements destinés à l'alimentation et au refroidissement des systèmes d'IA, notamment des unités de distribution d'énergie, des systèmes de refroidissement par liquide et des transformateurs

* La coentreprise envisagée devrait disposer d’une capacité de production de racks d’IA de plusieurs gigawatts, ont ajouté les entreprises

* La capacité des centres de données indiens devrait atteindre entre 5 GW et 8 GW d’ici 2030

* Cette initiative officialise une annonce faite en juin selon laquelle Jabil et Adani allaient étudier la création d’une plateforme de fabrication d’infrastructures d’IA et de centres de données en Inde

* Jabil, qui fabrique des composants pour Apple AAPL.O , prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires de 44,5 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté annuel de 17,55 dollars