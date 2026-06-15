Jabil et Adani s'associent pour développer les infrastructures d'IA en Inde

Jabil et Adani Enterprises ont annoncé la création d'un partenariat destiné à construire en Inde une plateforme intégrée de fabrication d'infrastructures pour les centres de données et l'intelligence artificielle. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants des fournisseurs de cloud, des opérateurs de centres de colocation et des entreprises développant leurs propres capacités informatiques, dans un contexte de forte demande mondiale pour les équipements liés à l'IA.

Les deux groupes travaillent actuellement à la définition des modalités opérationnelles du projet et à la finalisation des accords nécessaires. Aucun montant n'a été communiqué, mais les partenaires soulignent que plus de 50 milliards de dollars d'investissements sont attendus dans les infrastructures numériques indiennes, notamment dans les centres de données, le cloud et les technologies d'intelligence artificielle.

Cette alliance s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'Adani dans les infrastructures numériques. Le conglomérat indien prévoit d'investir 100 milliards de dollars d'ici 2035 dans des centres de données adaptés à l'IA et alimentés par des énergies renouvelables. De son côté, Jabil, fournisseur majeur du secteur technologique, bénéficie déjà de la forte croissance des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, un marché qui soutient l'amélioration de ses perspectives financières.