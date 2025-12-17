 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jabil en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fabricant de composants électriques Jabil JBL.N ont augmenté de près de 5% à environ 223 $ avant le marché

** Les bénéfices de la société pour le premier trimestre ont été battus grâce à la forte croissance de l'infrastructure intelligente, alimentée par la demande croissante pour les nuages, les centres de données, les réseaux et l'équipement

** JBL annonce un bénéfice ajusté de 2,85 $/action, supérieur aux estimations de Wall Street de 2,70 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 8,3 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 8,09 milliards de dollars

** La société relève son estimation du bénéfice par action pour 2026 à 11,55 dollars par action, contre une prévision antérieure de 11 dollars par action

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 47,7 %

Valeurs associées

JABIL
212,660 USD NYSE -3,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank