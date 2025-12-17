Jabil en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fabricant de composants électriques Jabil JBL.N ont augmenté de près de 5% à environ 223 $ avant le marché

** Les bénéfices de la société pour le premier trimestre ont été battus grâce à la forte croissance de l'infrastructure intelligente, alimentée par la demande croissante pour les nuages, les centres de données, les réseaux et l'équipement

** JBL annonce un bénéfice ajusté de 2,85 $/action, supérieur aux estimations de Wall Street de 2,70 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 8,3 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 8,09 milliards de dollars

** La société relève son estimation du bénéfice par action pour 2026 à 11,55 dollars par action, contre une prévision antérieure de 11 dollars par action

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 47,7 %