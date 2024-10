J.Safra Sarasin : les actions affichent la meilleure performance en année électorale depuis 50 ans

De même, les rendements des obligations américaines à 10 ans ont connu une augmentation considérable de la prime de terme (+45 points de base) et le dollar américain ainsi que l'or ont considérablement augmenté au cours des dernières semaines.

(AOF) - "Les investisseurs ne devraient pas s'attendre à une répétition de la hausse des marchés boursiers de 2016 si Donald Trump remporte l'élection", prévient J.Safra Sarasin. La banque privée suisse fait remarquer que les actions ont déjà bondi de 23% cette année, contre une modeste hausse de 5% à la même date en 2016. "Il s'agit en fait de la plus forte progression du marché des actions avant une élection au cours des 50 dernières années", précise-t-elle.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.