J.Safra Sarasin : "le point bas de l'or est désormais proche"

Benoît Harger, gérant de portefeuille et Jingchao Zhu, investment specialist de J.Safra Sarasin demeurent confiants quant aux perspectives de l'or à moyen terme : "Les moteurs structurels qui sous-tendent sa revalorisation depuis plusieurs années restent pleinement à l'oeuvre : la fragmentation géopolitique continue d'alimenter les stratégies de couverture contre la dépréciation du dollar, la soutenabilité de la dette souveraine demeure une préoccupation non résolue et les banques centrales ne montrent aucun signe de changement de cap".

La dernière enquête du World Gold Council révèle que près de neuf gestionnaires de réserves sur dix s'attendent à une nouvelle progression des réserves officielles d'or. Un niveau record de 45% prévoit même d'augmenter ses propres réserves. Il s'agit d'un signal clair que les fondamentaux de la demande restent solides, malgré le dénouement des positions spéculatives observé ces derniers mois.

"À court terme, notre modèle de juste valeur indique toutefois que le cycle actuel devrait se poursuivre. Nous anticipons que la Réserve fédérale américaine (Fed) procédera à deux hausses de taux au cours des douze prochains mois, contre une hausse et demie actuellement intégrée par les marchés. Dans ce contexte, il est peu probable que l'or connaisse un rebond durable à très brève échéance . Cela étant, un léger affaiblissement des données économiques américaines pourrait suffire à faire reculer les anticipations de taux de la Fed ainsi que le dollar", soulignent Benoît Harger et Jingchao Zhu.

Dans l'ensemble, J.Safra Sarasin anticipe un affaiblissement modéré du dollar d'ici la fin de l'année, qui, conjugué à un recul des taux réels, devrait soutenir le cours de l'or : "Notre modèle table sur un retour vers 4 600 dollars l'once d'ici la fin de l'année. Une résurgence des stratégies de couverture contre la dépréciation du dollar à l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis constituerait par ailleurs un facteur de hausse supplémentaire."

En outre, pour la banque privée suisse, les indicateurs de sentiment confortent également cette analyse : "les positions spéculatives nettes sont redevenues plus optimistes alors même que le prix au comptant de l'or a inscrit de nouveaux plus bas depuis le début de l'année. Dans le même temps, les risk reversals (indicateurs du positionnement sur les options) évoluent à leurs plus bas niveaux depuis dix ans, ce qui laisse penser que le pessimisme extrême est probablement derrière nous. Dans ces conditions, un retournement des flux de sortie des fonds cotés adossés à l'or (ETF) pourrait intervenir prochainement".

Pris dans leur ensemble, ces éléments conduisent J.Safra Sarasin à penser que le point bas de l'or est désormais proche.