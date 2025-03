J. Safra Sarasin juge peu probable que le président Trump baisse la température maintenant

(AOF) - " L'incertitude de la politique économique américaine sous l'administration Trump a atteint des niveaux comparables à ceux observés pendant la pandémie ", fait remarquer J. Safra Sarasin. Son modèle montre qu'un choc exogène important d'incertitude politique pourrait réduire le PIB de près de 1% après un an. La banque privée suisse prévient que la combinaison d'une incertitude politique très élevée et des politiques actuellement mises en place aura un impact matériel et négatif sur l'économie.

Une période prolongée de croissance inférieure à la tendance lui semble de plus en plus probable.

La guerre commerciale menée par le président Trump au cours de son premier mandat a également créé une incertitude politique substantielle et a finalement brisé l'orientation stricte de la Fed à la fin de 2018. La banque suisse rappelle que la forte baisse des rendements des bons du Trésor a permis l'inversion de la chute des marchés boursiers et le redressement de la croissance du PIB début 2019

Forts de cette expérience, J. Safra Sarasin pense qu'il est peu probable que le président Trump baisse la température maintenant. Cependant, prévient-elle, les déficits insoutenables et les pressions inflationnistes persistantes rendent cette fois-ci moins probable une chute brutale et durable des rendements du Trésor à long terme et, par conséquent, une répétition du scénario favorable aux marchés financiers de 2018/2019.