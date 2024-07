J.Safra Sarasin défend une approche prudente après la détérioration des données économiques

(AOF) - "Des données macroéconomiques plus faibles appellent à la prudence", affirme J.Safra Sarasin. "La détérioration des données macroéconomiques, les attentes de bénéfices élevées et les valorisations élevées soutiennent une position prudente à l'approche de la saison des résultats du deuxième trimestre", précise la banque privée, défendant "une vision neutre sur les actions après la récente hausse".

Elle préfère les secteurs et les régions défensifs, comme les actions suisses, tandis qu'elle reste prudente sur les financières, compte tenu d'un contexte de taux de plus en plus défavorable pour le secteur.

Conformément à la trajectoire descendante des taux directeurs, J.Safra Sarasin prévoit une baisse des rendements obligataires au cours des 6 à 12 prochains mois. " Le rapport risque/rendement de la détention d'obligations s'est encore amélioré. Nous continuons de privilégier les maturités intermédiaires et avons une évaluation neutre du crédit, tant dans les marchés développés que dans les marchés émergents ", précise-t-il.

"La croissance aux États-Unis a continué de ralentir ces dernières semaines", souligne J.Safra Sarasin, ajoutant que la reprise européenne "reste fragile, car les dépenses d'investissement du secteur privé peinent à redécoller". "La croissance au second semestre devrait être relativement faible et les taux d'inflation devraient continuer à baisser".