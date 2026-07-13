J. Safra Sarasin anticipe un réajustement des taux de la Fed face au boom de l'IA

(Zonebourse.com) - "Nos nouvelles prévisions concernant le taux des Fed Funds tablent désormais sur deux hausses de taux : une au quatrième trimestre 2026, puis une autre au premier trimestre 2027, plutôt que sur une pause prolongée. Ces relèvements ne sont donc pas imminents, mais alors que les marchés n'anticipent actuellement qu'environ 35 points de base de resserrement au cours des douze prochains mois, les attentes concernant les taux directeurs de la Réserve fédérale devraient être revues à la hausse", explique J. Safra Sarasin.

Pour la banque privée suisse, "l'essentiel de ce réajustement devrait se traduire par un aplatissement de la courbe des taux américaine, sous l'effet d'une remontée des taux réels à court terme. En Europe, les arguments en faveur d'un nouveau resserrement monétaire sont moins convaincants, la croissance étant nettement plus faible. Nous continuons néanmoins d'anticiper une ultime hausse de taux de la Banque centrale européenne, même si son calendrier apparaît désormais plus incertain".

De surcroît, selon J. Safra Sarasin, les raisons qui plaident en faveur d'une politique monétaire plus restrictive de la Fed reposent sur la solidité persistante de l'économie américaine : "La croissance est soutenue par le boom des investissements liés à l'intelligence artificielle, le marché du travail s'annonce toujours aussi tendu dans les prochains mois et l'inflation sous-jacente montre des signes d'accélération. La hausse des taux réels devrait entraîner un durcissement des conditions financières et peser sur les secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt, en particulier l'immobilier résidentiel. Elle risquerait également d'accentuer les difficultés des ménages aux revenus les plus modestes ainsi que des entreprises présentant des bilans fragiles et un accès limité au financement".

Cela étant, la banque souligne qu'"un cycle de resserrement modéré ne devrait ni interrompre l'expansion économique ni remettre en cause la bonne tenue des marchés d'actifs risqués. Les perspectives ne deviendraient véritablement plus délicates que si la Fed était contrainte d'accélérer le rythme du resserrement, en procédant à plusieurs hausses de taux dans un laps de temps réduit".

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