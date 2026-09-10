J.P.Morgan se montre optimiste quant au potentiel de monétisation de l'IA de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de Meta Platforms ( META.O ) progressent de 1% en pré-ouverture après que J.P.Morgan a relevé sa recommandation sur le titre de « Neutre » à « Surpondérer » et augmenté son objectif de cours de 640 à 820 dollars

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 24% par rapport au cours actuel de l’action, qui s’établit à 659,90 dollars

** La société de courtage estime que Meta entre dans une nouvelle phase de monétisation de l’IA au-delà de la publicité, portée par des produits tels que son assistant IA Muse et l’API Meta Model

** L’analyste Douglas Anmuth entrevoit d’importantes opportunités de chiffre d’affaires à long terme grâce aux agents IA, aux abonnements, aux commissions et aux services d’IA destinés aux entreprises

** Mardi , Meta a lancé son assistant IA Muse, capable de gérer de manière autonome des tâches telles que l’envoi d’e-mails et la réservation de voyages

** Le titre se négocie à environ 17% en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 790,80 dollars, atteint le 19 septembre 2025