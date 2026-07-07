J.P. Morgan relève son objectif de cours pour Eli Lilly ; s'attend à une nouvelle révision à la hausse des prévisions pour 2026

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7 juillet - ** J.P. Morgan relève l'objectif de cours du laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N de 1 300 à 1 400 dollars

** À la veille de la publication des résultats du deuxième trimestre de LLY, le 5 août, la société de courtage indique que ses estimations sont supérieures au consensus, ajoutant: « Nous anticipons de solides résultats grâce à la progression continue de Mounjaro à l'international et à la croissance soutenue du marché américain de l'obésité »

** Elle estime le chiffre d’affaires total à 20,7 milliards de dollars (soit environ 300 millions de dollars au-dessus du consensus), et le BPA à 8,85 dollars (soit +0,13 dollar) pour le trimestre

** La contribution du médicament amaigrissant oral Foundayo devrait être minime ce trimestre, mais devrait s’accélérer à l’approche du quatrième trimestre

** « Nous ne serions pas surpris de voir LLY relever à nouveau ses prévisions de chiffre d’affaires et de BPA pour 2026 », ajoute la société de courtage

** Pour l’année, les estimations de J.P. Morgan se situent dans le haut de la fourchette des prévisions de LLY pour 2026, avec un chiffre d’affaires de 85 milliards de dollars (contre une fourchette de 82 à 85 milliards de dollars, en ligne avec le consensus) et un BPA de 36,60 dollars (contre une fourchette de 35,50 à 37,00 dollars)

** Considère que les données à venir sur l’association de l’eloralintide et du tirzepatide, attendues lors d’un grand congrès médical en septembre, constitueront un catalyseur clé; l’ajout des résultats de phase avancée du retatrutide ainsi que des données solides sur l’eloralintide en monothérapie positionne LLY avec « une gamme de programmes de nouvelle génération visant à améliorer le profil actuel de Zepbound, déjà le meilleur de sa catégorie »

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 16,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action à 1 200 $; Wall Street affiche un objectif de cours médian de 1 250 $

** Depuis la dernière clôture, l’action affiche une hausse de 15,3 % depuis le début de l’année