J.P.Morgan relève le PT de Keysight Technologies en raison des synergies liées à l'acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** J.P.Morgan relève l'objectif de prix sur le fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies

KEYS.N à 360 $ contre 300 $ auparavant

** Le nouvel objectif de prix implique un potentiel de hausse de 10,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le courtier s'attend à ce que les synergies de la société provenant des récentes acquisitions et l'atténuation des vents contraires tarifaires entraînent une modération séquentielle des dépenses d'exploitation

** La croissance du chiffre d'affaires au T2, plus forte que la croissance saisonnière, grâce à des commandes importantes, pourrait limiter la croissance séquentielle au T3 en raison d'une base élevée

** 11 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur prévision médiane est de 320 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions avaient progressé de 60% depuis le début de l'année