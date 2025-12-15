J.P.Morgan relève le PT de Jabil en raison de la forte demande d'IA et de l'expansion des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** J.P.Morgan augmente le prix de vente du fabricant de composants électriques Jabil JBL.N à 260 $, contre 256 $ auparavant, et maintient son évaluation à "surpondérer"

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,9 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Le courtier estime que la société est prête pour une hausse avec une forte demande de serveurs AI, un mix équilibré et une expansion de la puissance des centres de données qui soutiennent des perspectives positives

** Le rôle de Jabil dans les serveurs et les commutateurs de centres de données à intelligence artificielle lui confère une position solide pour bénéficier des marchés à croissance rapide et réaliser des bénéfices plus élevés, déclare J.P.Morgan

** La société publiera ses résultats mercredi

** 10 courtiers sur 12 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; leur prévision médiane est de 255,78 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 56,8 % depuis le début de l'année