J.P. Morgan relève le PT d'EOG Resources en raison d'une meilleure stratégie d'exploration

26 février - ** J.P. Morgan relève l'objectif de prix du producteur de schiste EOG Resources EOG.N de 115 à 125 dollars

** Le nouveau PT représente une prime de 2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme que la stratégie d'exploration d'EOG restera un élément central de différenciation par rapport à ses pairs, la société recherchant activement des opportunités nationales et internationales pour améliorer la qualité de ses stocks et ses rendements

** La productivité des puits du Delaware devrait rester globalement stable d'une année sur l'autre, le co-développement sur un plus grand nombre de zones d'atterrissage pouvant faire baisser les métriques par pied, mais étant considéré comme préservant l'économie des puits

** 18 des 34 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 16 à "vendre"; le PT médian est de 133,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, EOG a baissé de 14,3%