Sempra revoit à la hausse son plan d'investissement et dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a augmenté son plan d'investissement sur cinq ans de 16% et a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre jeudi, aidée par une demande d'électricité plus élevée et des investissements dans la modernisation du réseau.

Les actions de la société ont augmenté de 1,8 % dans les échanges avant bourse.

Les géants de la technologie s'empressant de construire des centres de données pour prendre en charge les tâches complexes liées à l'intelligence artificielle, les services publics américains augmentent leurs budgets d'investissement pour faire face à l'augmentation de la demande d'électricité.

La société a prévu des dépenses d'investissement de 2026 à 2030 de 65 milliards de dollars, par rapport au plan précédent de 56 milliards de dollars de 2025 à 2029, afin de se concentrer sur les investissements des services publics réglementés au Texas et en Californie.

Elle vise également des augmentations annuelles de dividendes de 2 à 4 % sur la période du plan.

Les résultats trimestriels ont été dopés par les bonnes performances de Sempra Texas, dont l'entreprise Oncor a continué à étendre son réseau électrique pour répondre à la demande croissante des clients industriels et des centres de données.

Sempra a également identifié 9 milliards de dollars de dépenses d'investissement supplémentaires potentielles jusqu'en 2030, la majorité étant destinée à soutenir l'expansion du réseau d'Oncor.

La société prévoit que achèvera la vente prévue d'une participation de 45 % dans Sempra Infrastructure Partners aux affiliés de KKR pour 10 milliards de dollars d'ici le deuxième ou le troisième trimestre, dans le cadre des efforts visant à simplifier ses activités et à renforcer son bilan.

Les bénéfices de Sempra Texas utilities segment ont augmenté de 48,9 % pour atteindre 201 millions de dollars au cours du trimestre déclaré.

Les dépenses trimestrielles d'exploitation et de maintenance de Sempra ont chuté de 7,8 % à 1,35 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

La société basée à San Diego, en Californie, a affiché un bénéfice ajusté de 1,28 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 1,17 $ par action, selon les données compilées par LSEG.