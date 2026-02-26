Shift4 Payments s'effondre après que les bénéfices de l'exercice 26 ont été inférieurs aux estimations

26 février -

** Les actions de Shift4 Payments FOUR.N , société de traitement des paiements, chutent de 4,22% à 54,95 $ en pré-marché

** La société prévoit pour l'exercice 26 un bénéfice par action ajusté compris entre 5,50 et 5,70 dollars, inférieur aux estimations des analystes (6,40 dollars) - données compilées par LSEG

** La société prévoit également un chiffre d'affaires de 548 millions de dollars pour le 1er trimestre 26, inférieur aux estimations de 579 millions de dollars

** L'analyste de RBC Capital déclare: "Bien que nous pensions que les résultats du 4T25 et les prévisions pour l'exercice 26 soient à l'origine de la faiblesse des actions ce matin, nous soulignons que les revenus basés sur les paiements, moins les frais de réseau, devraient croître dans une fourchette de 20 % pour l'exercice 26

** 16 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et sept comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 89,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FOUR a baissé de 8,8% depuis le début de l'année