 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shift4 Payments s'effondre après que les bénéfices de l'exercice 26 ont été inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février -

** Les actions de Shift4 Payments FOUR.N , société de traitement des paiements, chutent de 4,22% à 54,95 $ en pré-marché

** La société prévoit pour l'exercice 26 un bénéfice par action ajusté compris entre 5,50 et 5,70 dollars, inférieur aux estimations des analystes (6,40 dollars) - données compilées par LSEG

** La société prévoit également un chiffre d'affaires de 548 millions de dollars pour le 1er trimestre 26, inférieur aux estimations de 579 millions de dollars

** L'analyste de RBC Capital déclare: "Bien que nous pensions que les résultats du 4T25 et les prévisions pour l'exercice 26 soient à l'origine de la faiblesse des actions ce matin, nous soulignons que les revenus basés sur les paiements, moins les frais de réseau, devraient croître dans une fourchette de 20 % pour l'exercice 26

** 16 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et sept comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 89,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FOUR a baissé de 8,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SHIFT4 PAYMNTS RG-A
49,045 USD NYSE -14,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank