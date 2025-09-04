J.P.Morgan relève le prix cible de Diamondback en raison de la vente d'actifs et de gains d'efficacité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** J.P.Morgan augmente le prix cible du producteur de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O à 167 $ contre 164 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse d'environ 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'augmentation du prix cible est due à l'amélioration de l'efficacité du capital et à l'ajout des actifs Endeavor, qui ajoutent un inventaire Permien précieux pour la croissance à long terme

** La société de courtage prévoit que FANG générera une croissance des volumes plate ou à un chiffre faible tout en restituant 50 % du flux de trésorerie disponible aux actionnaires sur une base trimestrielle

** 30 des 32 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; leur prévision médiane est de 184 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 13 % depuis le début de l'année