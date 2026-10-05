J.P. Morgan relève la recommandation sur Virtu Financial à « surpondérer »

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5 octobre -

** L'action de la société de trading haute fréquence Virtu Financial VIRT.N a progressé de 4,4% à 61,3 dollars

** J.P. Morgan relève la recommandation sur VIRT de "neutre" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 61 à 84 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 42,9% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que Virtu devrait bénéficier d’une hausse des volumes de transactions, de nouveaux produits et de son expansion

** "Nous estimons que l’innovation en matière de produits dans le secteur pourrait accroître la rentabilité des produits traditionnels de Virtu, à mesure que les opportunités de couverture et de gestion des risques se multiplient", indique la société de courtage

** De nouvelles structures telles que les contrats à terme perpétuels, les marchés prédictifs et la tokenisation offrent aux teneurs de marché comme Virtu davantage d’opportunités de transactions dans les classes d’actifs existantes, précise la société de courtage

** Quatre analystes sur sept attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", deux la note "conserver" et un la note "vendre"; leur objectif de cours médian est de 70 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de la progression enregistrée lors de la séance, l’action affiche une hausse de 84,1% depuis le début de l’année