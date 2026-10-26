J.P. Morgan relève la note de Roper en raison des perspectives de croissance dans le secteur des logiciels ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Le titre de l'éditeur de logiciels Roper Technologies ROP.O progresse de 2,8 % à 450,23 dollars

** J.P. Morgan relève sa recommandation sur le titre de “sous-pondérer” à “neutre”; il relève également son objectif de cours de 415 $ à 490 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 11,8 % par rapport au dernier cours de clôture

** La banque explique que cette révision à la hausse fait suite à la publication des résultats du troisième trimestre 2026, “qui montrent des signes d’amélioration de la croissance organique dans l’ensemble du portefeuille de logiciels”

** La société a revu à la hausse ses prévisions de BPA pour l’exercice 2026 au début du mois et a dépassé les estimations de BPA ajusté du troisième trimestre

** “L’amélioration du contexte des fusions-acquisitions dans le secteur des logiciels permet à la société d’accélérer la croissance de son chiffre d’affaires total”, ajoute J.P. Morgan

** Sur 21 courtiers, 8 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 12 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 471 dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l’action affiche une hausse de 1,2 % depuis le début de l’année