J.P.Morgan relève l'objectif de prix d'Albemarle en raison de perspectives de prix du lithium plus élevées et de prévisions de bénéfices plus importantes
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** J.P.Morgan relève l'objectif de prix pour le mineur de lithium Albemarle ALB.N de 60 à 80 dollars

** Le nouveau objectif de prix représente une baisse de 2,7 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action vendredi

** Le courtier indique que la hausse de l'objectif de prix est due à la révision à la hausse des hypothèses de prix du lithium, conduisant à des bénéfices attendus plus élevés pour 2025 et 2026

** Alors que le marché table sur un prix du lithium plus élevé à long terme, "nous sommes plus prudents" , écrivent les analystes de JPM dans une note, maintenant une recommandation "neutre" pour l'action

** L'augmentation du prix du lithium pourrait avoir des effets plus faibles sur les résultats du troisième trimestre, mais pourrait faire une plus grande différence au quatrième trimestre" - JPM

** Neuf des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et 4 comme "vendue" ou inférieure; la prévision médiane est de 76,50 $ - données compilées par LSEG

Valeurs associées

ALBEMARLE
82,220 USD NYSE +0,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

