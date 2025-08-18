J.P.Morgan relève l'objectif de prix d'Albemarle en raison de perspectives de prix du lithium plus élevées et de prévisions de bénéfices plus importantes

18 août - ** J.P.Morgan relève l'objectif de prix pour le mineur de lithium Albemarle ALB.N de 60 à 80 dollars

** Le nouveau objectif de prix représente une baisse de 2,7 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action vendredi

** Le courtier indique que la hausse de l'objectif de prix est due à la révision à la hausse des hypothèses de prix du lithium, conduisant à des bénéfices attendus plus élevés pour 2025 et 2026

** Alors que le marché table sur un prix du lithium plus élevé à long terme, "nous sommes plus prudents" , écrivent les analystes de JPM dans une note, maintenant une recommandation "neutre" pour l'action

** L'augmentation du prix du lithium pourrait avoir des effets plus faibles sur les résultats du troisième trimestre, mais pourrait faire une plus grande différence au quatrième trimestre" - JPM

** Neuf des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et 4 comme "vendue" ou inférieure; la prévision médiane est de 76,50 $ - données compilées par LSEG