J.P.Morgan réduit le prix de vente prévisionnel de Carlisle en raison des difficultés rencontrées sur le marché des produits finis ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de Carlisle Companies

CSL.N , fabricant d'équipements industriels diversifiés, ont baissé de 3,95 % à 341,90 $ dans les échanges de l'après-midi

** J.P.Morgan réduit le prix de vente de CSL de 480 $ à 410 $

** La société de courtage estime que CSL est sous pression en raison de l'aggravation des conditions du marché final, avec une forte baisse de la demande résidentielle et la poursuite de la réduction des stocks par les distributeurs

** La direction prévoit maintenant une croissance organique à un chiffre pour 2025, mais nous nous attendons à une croissance plate, y compris une baisse de 3-4 % au second semestre 2025," dit J.P.Morgan

** Six analystes sur 10 considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et quatre comme "conservée"; la prévision médiane est de 440 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de 7,2 % depuis le début de l'année