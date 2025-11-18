J.P. Morgan Private Bank dévoile ses perspectives 2026 : investir à la croisée de l’IA, de la fragmentation et de l’inflation

figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)

L'IA réduit les coûts d'expertise et stimule la productivité, mais elle bouleverse également les marchés du travail et accroît le risque de bulles financières.

Le monde se fragmente en blocs rivaux et des chaînes d'approvisionnement fragiles émergent, faisant de la résilience et de la sécurité les nouveaux moteurs d'opportunités d'investissement.

L'inflation devient plus volatile et imprévisible, sous l'effet des déficits budgétaires et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, exigeant des portefeuilles construits pour la solidité et la stabilité.

J.P. Morgan Private Bank publie aujourd'hui ses Perspectives mondiales d'investissement 2026, intitulées « Promise and Pressure » (« Entre promesses et pressions »), mettant en lumière leur analyse des opportunités d'investissement dans un monde transformé par l'IA, la fragmentation géopolitique et les risques inflationnistes.

« En 2025, l'incertitude a dominé le récit de marché. Aujourd'hui, trois grands thèmes dictent l'agenda, reflétant une mutation profonde du fonctionnement des économies et exigeant une nouvelle approche de l'investissement, mêlant discipline et flexibilité », déclare Grace Peters, Co-Responsable de la Stratégie d'Investissement Mondiale chez J.P. Morgan Private Bank.

« En 2026, les investisseurs vont être confrontés à la double dynamique d'une productivité portée par l'IA et d'une inflation persistante, dans un paysage mondial fragmenté. Notre objectif est d'aider nos clients à identifier de nouvelles opportunités et à construire des portefeuilles résilients, en ligne avec leurs objectifs de long terme », a ajouté Stephen Parker, Co-Responsable de la Stratégie d'Investissement Mondiale chez J.P. Morgan Private Bank.

Pour aider les investisseurs à s'orienter dans ce nouvel environnement, les Perspectives mondiales d'investissement 2026 de

J.P. Morgan Private Bank mettent en avant trois thèmes déterminants :

L'ère de l'IA : promesse et paradoxe

L'intelligence artificielle transforme les secteurs, stimule la productivité et recompose les marchés du travail, alimentant une vague d'investissements et de spéculations sur une possible bulle IA. Selon nous, la dynamique actuelle repose sur des fondamentaux solides plutôt que sur un excès spéculatif. En définitive, nous pensons que le principal risque réside dans une sous-exposition à l'impact massif de cette technologie de rupture.

« Les grandes entreprises technologiques américaines ont triplé leurs investissements annuels en capital, passant de 150 milliards de dollars en 2023 à une projection de 500 milliards ou plus en 2026, les investissements liés à l'IA contribuant davantage à la croissance du PIB américain que la consommation cette année », explique Jacob Manoukian, Responsable de la Stratégie d'Investissement aux États-Unis. « Malgré cet élan impressionnant, l'investissement en IA représente encore moins de 1 % du PIB, et une seule entreprise prévoit de construire des centres de données totalisant plus de 25 gigawatts de capacité, soit plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses d'investissement dans les années à venir. »

« La prochaine vague de création de valeur en IA, couvrant les systèmes d'IA agentique, les applications verticales sectorielles et les logiciels horizontaux dopés à l'IA, n'en est qu'à ses débuts et se développe largement sur les marchés privés », ajoute Sitara Sundar, Responsable mondiale de la Stratégie d'Investissement Alternatif. « Pour capter le potentiel de la révolution IA tout en maîtrisant les risques d'exubérance, les investisseurs doivent naviguer les marchés privés avec prudence, en privilégiant la sélection des gérants et l'accès dans un secteur de plus en plus compétitif. »

Fragmentation : le nouveau moteur de l'investissement mondial

Alors que la mondialisation recule, la fragmentation pousse l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine à redéfinir leur rôle et leurs opportunités dans un monde structuré par les intérêts régionaux. Avec l'émergence de nouveaux blocs et l'évolution des dynamiques de sécurité, de commerce et de devise, les investisseurs doivent évoluer dans un paysage où la résilience et la diversification stratégique sont plus essentielles que jamais.

« La réponse de l'Europe à cette nouvelle ère est déterminée, marquée par un ambitieux plan de relance budgétaire en Allemagne et une hausse des dépenses de défense européennes, ce qui devrait soutenir les perspectives de croissance de la région », commente Erik Wytenus, Responsable de la Stratégie d'Investissement pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « Il est à noter que les marchés privés européens offrent un champ d'opportunités considérable, souvent sous-estimé par les investisseurs internationaux, puisque 97 % des entreprises européennes réalisant au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sont privées. »

Nur Cristiani, Responsable de la Stratégie d'Investissement pour l'Amérique latine, ajoute : « L'Amérique latine est une force indispensable dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et dans la transition énergétique, alimentant l'avenir de l'industrie et de l'IA. L'Amérique du Sud représente 40 % de la production mondiale de cuivre et détient 38 % des réserves mondiales, tout en disposant d'infrastructures industrielles et logistiques solides. Avec des banques centrales proches de la fin de leurs cycles d'assouplissement, les perspectives pour les devises et la croissance sont encourageantes, à court comme à long terme. »

« L'excédent commercial croissant de la Chine et ses liens renforcés avec l'Asie du Sud-Est témoignent de son influence à l'échelle mondiale » , ajoute Grace Peters, co-responsable de la stratégie d'investissement mondiale chez J.P. Morgan Private Bank. « Si l'impact varie selon les marchés émergents, nous identifions des opportunités particulièrement attractives en Asie, notamment en Inde et dans les secteurs technologiques et exportateurs de Taïwan, portés par leur dynamique de croissance autonome. En Chine, l'innovation technologique dans l'IA, les plateformes de consommation et les véhicules électriques génère des rendements impressionnants et façonne une économie numérique dynamique. »

Elle conclut : « Pour les investisseurs, la région offre un ensemble d'opportunités en constante évolution, caractérisées par l'efficacité, l'innovation et la compétitivité. »

Au-delà des obligations : naviguer dans le nouveau régime inflationniste

La forte hausse de l'inflation depuis 2022, combinée à l'augmentation des déficits publics, a redéfini le paysage de l'investissement, remplaçant la stabilité d'hier par des pressions durables sur les prix et une incertitude accrue. Aujourd'hui, l'impact progressif mais significatif de l'inflation constitue un élément central pour la performance des portefeuilles à long terme, les investisseurs devant évoluer dans un nouveau régime inflationniste marqué par des facteurs structurels tels que les écarts de capacité, la solidité des bilans des consommateurs, la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'activisme budgétaire.

« Les obligations restent un élément essentiel de la construction de portefeuille, mais les investisseurs doivent aller au-delà de la dette traditionnelle pour faire face à l'inflation persistante et à la volatilité accrue des taux, » explique Stephen Parker, co-responsable de la stratégie d'investissement mondiale chez J.P. Morgan Private Bank. « Pour naviguer dans ce nouveau régime, compléter les obligations cœur de portefeuille par des matières premières, des actifs réels et des hedge funds peu corrélés permet de diversifier l'exposition aux actions dans un contexte d'inflation persistante. »