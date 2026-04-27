J.P. Morgan prévoit que les investissements dans le matériel d'IA s'étendront au-delà des GPU

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** Selon la société de courtage J.P. Morgan, les investissements en matériel informatique pour l'IA ne se limitent plus aux cartes graphiques, mais s'étendent désormais aux processeurs, aux serveurs et aux équipements réseau

** La société de courtage indique que les nouvelles applications de l'IA se concentrent davantage sur l'exécution des modèles que sur leur apprentissage, ce qui accroît le besoin en puces informatiques courantes plutôt qu'en processeurs IA spécialisés

** Il met en avant les commentaires d'Intel INTC.O de la semaine dernière , dans lesquels le fabricant de puces a déclaré que l'IA s'orientait vers des applications d'inférence et basées sur des agents, qui dépendent fortement des processeurs pour l'orchestration, la planification et la gestion des données

** La société de courtage ajoute que la demande de processeurs pour serveurs, considérée comme un cycle court, pourrait se transformer en une tendance de croissance à plus long terme

** Les fabricants de serveurs tels que Dell DELL.N et HPE

HPE.N devraient en bénéficier, selon JPM, car les systèmes d'IA nécessitent davantage de serveurs en plus des GPU

** Il ajoute que les entreprises de réseau devraient voir leur demande augmenter, car les systèmes d'IA transfèrent de grands volumes de données entre les puces et les serveurs

** Les dépenses des fournisseurs de cloud de taille moyenne et des nouveaux opérateurs de centres de données augmentent rapidement, ajoutant un autre pilier à la demande tirée par l'IA - JPM