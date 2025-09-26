J.P. Morgan place Valmont à "surpondérer" en raison des perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fournisseur d'équipement d'irrigation Valmont Industries VMI.N sont en légère hausse à 364,66 $ sur le marché préliminaire

** J.P. Morgan initie une couverture sur le titre avec une note de "surpondération" et un objectif de prix de 480 $

** La société de courtage indique que VMI occupe une position unique à l'intersection de l'infrastructure et de l'agriculture, bénéficiant de mégatendances structurelles telles que l'électrification, le renforcement du réseau, l'intégration des énergies renouvelables et l'agriculture durable.

** « Bien que nous restions plus conservateurs que le consensus pour l'agriculture en Amérique du Nord, nous prévoyons que la dynamique portée par les infrastructures poussera nos prévisions de bénéfices pour 2026 au-dessus du consensus », ajoute J.P. Morgan.

** La note moyenne de six analystes est "acheter"; le prix médian est de 400 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, VMI a augmenté de près de 19 %