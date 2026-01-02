 Aller au contenu principal
BMW lance officiellement sa nouvelle marque de luxe, Alpina
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 13:04

Le groupe allemand finalise l'acquisition des droits de la marque Alpina, positionnant désormais cette entité comme une division exclusive et autonome au sein de son portefeuille haut de gamme.

Depuis le 1er janvier 2026, le transfert des droits de propriété intellectuelle fait de BMW ALPINA une marque distincte sous l'égide du BMW Group.

Ce lancement marque un tournant stratégique visant à répondre aux exigences d'une clientèle en quête d'exclusivité, en mettant l'accent sur "un équilibre unique entre performances maximales et confort de roulement supérieur", indique le constructeur.

La nouvelle identité visuelle, inspirée des années 1970, souligne cette volonté de marier tradition et modernité. Le constructeur mise sur une personnalisation poussée et des matériaux sur mesure pour différencier ces véhicules de la gamme standard.

Chaque modèle sera produit selon des normes de fabrication rigoureuses pour devenir un "objet exclusif pour les connaisseurs à la recherche de l'extraordinaire". Cette intégration permet au groupe de consolider sa présence sur le segment ultra-luxe tout en maîtrisant l'héritage d'un préparateur historique devenu constructeur à part entière.

