J.P.Morgan attribue la note “surpondérer” à Old National Bancorp dès son entrée en couverture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** J.P.Morgan lance la couverture d'Old National Bancorp ONB.O avec une recommandation “surpondérer” et un objectif de cours de 32 $; ce qui implique un potentiel de hausse de 25 % par rapport au dernier cours de clôture

** “Nous considérons ONB comme un titre susceptible de surperformer à long terme plutôt que comme un choix à court terme” – la société de courtage

** Elle estime qu’ONB est bien placée pour continuer à voir son bilan croître plus rapidement que celui de ses concurrents dans les années à venir, ce qui confirme son profil de croissance quel que soit l’indicatore considéré

** La société ajoute qu’au cours des cinq dernières années, l’entreprise a plus que triplé la taille de son bilan, pour atteindre 74 milliards de dollars d’actifs au deuxième trimestre 2026

** Huit analystes sur douze attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et quatre la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 29 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 14,6% depuis le début de l'année