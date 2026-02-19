J.P. Morgan Asset Management renforce sa gamme d’ETF UCITS actifs

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement du JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPE), étendant ainsi sa gamme innovante de stratégies "Equity Premium Income" à gestion active aux actions européennes. L’ETF, proposé en parts de distribution et de capitalisation, est désormais coté sur les principales places boursières européennes, notamment le London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

JEPE vise à offrir aux investisseurs un revenu mensuel régulier, avec une volatilité réduite, en combinant un portefeuille diversifié d'actions européennes, géré activement et présentant un bêta de 1, avec une stratégie optionnelle disciplinée.

Destiné aux investisseurs en quête de revenu, cet ETF, dont le TER est de 35 points de base, cherchera à réduire le risque actions en proposant des revenus distribuables via des dividendes et des primes générées par la vente d'options d'achat sur l'indice "hors de la monnaie".

La stratégie vise un revenu annuel de 8-10 %, payé mensuellement, avec une volatilité et un bêta inférieurs à ceux de l'indice MSCI Europe. Les rendements ne sont pas garantis et peuvent varier.

JEPE associe une recherche fondamentale bottom-up et une stratégie optionnelle disciplinée, consistant à vendre chaque semaine des options d'achat sur indice à 1 mois. Adaptée aux conditions de marché, cette approche cherche à accroître la génération de revenu lorsque la volatilité augmente, tout en maintenant un portefeuille diversifié d'actions européennes.

Les primes issues des options sont distribuées mensuellement pour la part distributive. L'approche d'investissement vise à réduire l'exposition à la baisse et à fournir une performance totale attractive, en contrepartie d'une participation partielle aux phases de hausse.