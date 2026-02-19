 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

J.P. Morgan Asset Management renforce sa gamme d’ETF UCITS actifs
information fournie par AOF 19/02/2026 à 15:35

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement du JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPE), étendant ainsi sa gamme innovante de stratégies "Equity Premium Income" à gestion active aux actions européennes. L’ETF, proposé en parts de distribution et de capitalisation, est désormais coté sur les principales places boursières européennes, notamment le London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

JEPE vise à offrir aux investisseurs un revenu mensuel régulier, avec une volatilité réduite, en combinant un portefeuille diversifié d'actions européennes, géré activement et présentant un bêta de 1, avec une stratégie optionnelle disciplinée.

Destiné aux investisseurs en quête de revenu, cet ETF, dont le TER est de 35 points de base, cherchera à réduire le risque actions en proposant des revenus distribuables via des dividendes et des primes générées par la vente d'options d'achat sur l'indice "hors de la monnaie".

La stratégie vise un revenu annuel de 8-10 %, payé mensuellement, avec une volatilité et un bêta inférieurs à ceux de l'indice MSCI Europe. Les rendements ne sont pas garantis et peuvent varier.

JEPE associe une recherche fondamentale bottom-up et une stratégie optionnelle disciplinée, consistant à vendre chaque semaine des options d'achat sur indice à 1 mois. Adaptée aux conditions de marché, cette approche cherche à accroître la génération de revenu lorsque la volatilité augmente, tout en maintenant un portefeuille diversifié d'actions européennes.

Les primes issues des options sont distribuées mensuellement pour la part distributive. L'approche d'investissement vise à réduire l'exposition à la baisse et à fournir une performance totale attractive, en contrepartie d'une participation partielle aux phases de hausse.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse avec la "tech", Walmart volatil
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:32 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que ​les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant ... Lire la suite

  • Le Français Thibault Anselmet lors des JO d'hiver de 2026
    JO 2026/Ski alpinisme: Le Français Thibault Anselmet médaillé de bronze du sprint
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:24 

    Thibault Anselmet a décroché jeudi la ‌médaille de bronze du sprint de ski alpinisme et apporte une 19e médaille à la délégation française aux ​Jeux olympiques de Milan-Cortina. Le Savoyard de 28 ans a été devancé de 2''31 par l'Espagnol Oriol Cardona Coll, premier ... Lire la suite

  • La haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, le 23 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le gouvernement veut clarifier sa politique de soutien à la parentalité
    information fournie par AFP 19.02.2026 16:21 

    Le gouvernement a indiqué jeudi qu'il souhaitait clarifier et renforcer sa politique de soutien à la parentalité afin de mieux répondre aux besoins des familles, dans un contexte de chute de la natalité en France. La politique de soutien à la parentalité "a besoin ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )
    Numérique : les infractions ont augmenté de 12% par an depuis 2016
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.02.2026 15:51 

    "100.700 personnes ont été mises en cause pour des atteintes numériques", environ "86% d'entre-elles étaient majeures", selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) ce jeudi 19 février. "453.200 crimes et délits". Les infractions liées ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank