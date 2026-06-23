J.P. Morgan AM étoffe sa gamme d'ETF actifs avec deux fonds mondiaux

(Zonebourse.com) - J.P. Morgan Asset Management a annoncé le lancement de deux nouveaux ETF UCITS actifs, élargissant ainsi son offre de gestion active cotée. Le gestionnaire indique être actuellement le premier fournisseur d'ETF UCITS actifs en Europe en termes d'encours et de collecte depuis le début de l'année.

Le premier produit, le JPM Global Equity Active UCITS ETF (JGLE), est un ETF actions mondiales à forte conviction adossé à l'indice MSCI ACWI. La stratégie combine des signaux quantitatifs propriétaires et une recherche fondamentale afin de générer de l'alpha dans différents environnements de marché. Le portefeuille est plus concentré que celui de son indice de référence et présente une tracking error plus élevée. Géré par Philippa Clough, Callum Abbott et Erna Ceka, le fonds est classé Article 8 au titre du règlement SFDR et affiche des frais courants de 0,47%.

Le second produit, le JPM Global ex-US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (JXUS), offre une exposition aux actions mondiales hors Etats-Unis. Cette stratégie de type Research Enhanced Index (REI) vise une appréciation du capital à long terme en combinant une gestion indicielle et une sélection de titres fondée sur la recherche, tout en maintenant une neutralité sectorielle, géographique et de style. Le fonds est piloté par Piera Elisa Grassi avec Winnie Cheung, Nicholas Farserotu et Sebastian Wiseman. Egalement classé Article 8 SFDR, il présente des frais courants de 0,25%.

"Les investisseurs repensent la manière dont ils construisent leurs allocations en actions mondiales, notamment la façon de se diversifier au-delà des expositions américaines et d'équilibrer la recherche d'alpha avec un contrôle plus rigoureux des risques", a déclaré Travis Spence, responsable mondial des ETF chez J.P. Morgan Asset Management.

Selon lui, les deux nouveaux ETF ont été conçus comme des solutions coeur de portefeuille et s'appuient sur plus de 30 ans d'expérience du groupe dans la gestion active d'actions.

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