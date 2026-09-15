J.P. Morgan AM élargit son offre dans le private equity et la dette privée

(Zonebourse.com) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement de deux nouvelles stratégies evergreen, le JPMorgan Private Markets Fund (JPMF) et le JPMorgan Credit Markets Fund (JCRED). Structurés sous forme de SICAV Part II, ces véhicules visent à offrir aux investisseurs éligibles de la clientèle privée un accès aux opportunités du private equity et de la dette privée dans des conditions comparables à celles proposées aux investisseurs institutionnels.

JPMF est une stratégie diversifiée de private equity ciblant principalement les entreprises de petite et moyenne capitalisation. Le fonds accorde notamment une place importante aux transactions secondaires et aux co-investissements.

En privilégiant le segment du small et mid-market, JPMAM entend bénéficier d'un potentiel de création de valeur plus important que sur les segments des grandes et très grandes entreprises. Dans un univers marqué par une forte asymétrie d'information, la société de gestion mise également sur l'expertise, les réseaux et la connaissance du marché de ses équipes pour identifier les opportunités jugées les plus attractives.

Le fonds est géré par le Private Equity Group (PEG) de JPMAM, qui dispose de plus de 45 ans d'expérience dans le private equity et entretient plus de 260 relations actives avec des fonds d'investissement.

La nouvelle SICAV Part II permet ainsi d'élargir l'accès à une stratégie evergreen déjà développée par l'équipe et jusqu'ici principalement destinée aux investisseurs américains.

De son côté, le JPMorgan Credit Markets Fund (JCRED) propose une exposition diversifiée à la dette privée sur l'ensemble du spectre du crédit privé, au travers d'investissements primaires et secondaires ainsi que de co-investissements.

Gérée activement, la stratégie répartit ses investissements entre différents gérants, secteurs et zones géographiques, mais aussi entre plusieurs types de collatéraux, notamment les créances d'entreprises et les financements adossés à des actifs. Selon JPMAM, JCRED peut ainsi constituer une allocation coeur au sein d'un portefeuille de dette privée ou compléter des expositions existantes, souvent davantage concentrées sur le direct lending.

JCRED est géré par l'équipe Private Credit Solutions de JPMAM, qui revendique près de 20 ans d'expérience dans la dette privée et plus de 250 relations avec des fonds d'investissement. Egalement structuré sous forme de SICAV Part II, le fonds vise à offrir une exposition largement diversifiée à un marché du crédit privé en pleine évolution.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.