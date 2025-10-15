 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 071,00
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J.P. Morgan AM dévoile 2 nouveaux ETF actifs actions
information fournie par AOF 15/10/2025 à 15:01

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management a annoncé le lancement de deux nouveaux ETF UCITS actifs : le JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF et le JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF, désormais cotés sur le London Stock Exchange, la Börse Xetra, la Borsa Italiana et le SIX Swiss Exchange.

Le JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF permet aux investisseurs de capter une part significative de la performance de l'indice S&P 500, tout en cherchant à atténuer les risques grâce à une couverture à travers des options de type "laddered overlay". Il "vise à offrir une protection à la baisse, un potentiel de participation à la hausse et des rendements ajustés au risque attractifs, avec une volatilité plus faible que celle des stratégies actions traditionnelles, précise le gestionnaire d'actifs".

Le JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF est un fonds de gestion active investi dans un portefeuille axé sur la croissance et la technologie. Il "vise à offrir une couverture stable de l'exposition et une volatilité réduite, permettant aux investisseurs de capter une part significative de la performance de l'indice Nasdaq-100, tout en limitant les risques," détaille J.P. Morgan Asset Management.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank