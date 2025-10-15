J.P. Morgan AM dévoile 2 nouveaux ETF actifs actions

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management a annoncé le lancement de deux nouveaux ETF UCITS actifs : le JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF et le JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF, désormais cotés sur le London Stock Exchange, la Börse Xetra, la Borsa Italiana et le SIX Swiss Exchange.

Le JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF permet aux investisseurs de capter une part significative de la performance de l'indice S&P 500, tout en cherchant à atténuer les risques grâce à une couverture à travers des options de type "laddered overlay". Il "vise à offrir une protection à la baisse, un potentiel de participation à la hausse et des rendements ajustés au risque attractifs, avec une volatilité plus faible que celle des stratégies actions traditionnelles, précise le gestionnaire d'actifs".

Le JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF est un fonds de gestion active investi dans un portefeuille axé sur la croissance et la technologie. Il "vise à offrir une couverture stable de l'exposition et une volatilité réduite, permettant aux investisseurs de capter une part significative de la performance de l'indice Nasdaq-100, tout en limitant les risques," détaille J.P. Morgan Asset Management.