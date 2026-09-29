J.P. Morgan abaisse la note de PepsiCo à “neutre” ; le cours de l'action recule

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29 septembre - ** L'action du géant des snacks et des sodas PepsiCo ( PEP.O ) recule de près de 1 % à 127,5 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan abaisse sa recommandation sur le titre de “surpondérer” à “neutre”; la banque réduit son objectif de cours de 170 à 138 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 7,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que les tendances en Amérique du Nord devraient rester plus faibles que prévu par la direction, sur la base des données de distribution et des récentes hausses de prix, en excluant les effets temporaires de relance de la demande

** “Malgré plusieurs mesures, notamment la reformulation des ingrédients et des emballages, l'augmentation des dépenses et la baisse des prix, les performances des snacks salés de Frito-Lay North America ont été, selon nous, médiocres, et la reprise semble s'être essoufflée après le 1er trimestre 2026” – J.P. Morgan

** 25 analystes attribuent en moyenne la recommandation “conserver” au titre; l’objectif de cours médian est de 153 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d’hier, le titre avait reculé d’environ 10,5 % depuis le début de l’année