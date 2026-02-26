 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

J.M. Smucker progresse grâce à des résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre et à des nominations au conseil d'administration après l'accord conclu avec Elliott
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 février - ** Les actions du fabricant de sandwichs Uncrustables J.M. Smucker SJM.N sont en hausse de 6,7 % à 113,76 $ avant le marché

** La société annonce des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, stimulés par des prix nets plus élevés pour le café et les sandwiches Uncrustables

** La société a nommé Woo-Sung Chung et David Singer à son conseil d'administration, après être parvenu à un "engagement constructif" avec l'investisseur Elliott Investment Management, déclarant qu'elle avait conclu un accord de partage d'informations avec Elliott pour aider à générer une "valeur durable" pour tous les actionnaires

** Les ventes de la société au troisième trimestre ont augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,34 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations de 2,32 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté de 2,38 dollars a battu les estimations de 2,38 dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit maintenant que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 augmentera de 3,5 % à 4,0 %, par rapport à la prévision de croissance précédente de 3,5 % à 4,5 %, en raison de l'impact estimé de l'incendie survenu dans son usine de fabrication d'Emporia, au Kansas, en février

** La société maintient sa prévision annuelle de bénéfice par action ajusté de 8,75 à 9,25 dollars

** SJM a chuté de 11,2 % en 2025

Valeurs associées

JM SMUCKER
106,570 USD NYSE -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank