J.M. Smucker progresse grâce à des résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre et à des nominations au conseil d'administration après l'accord conclu avec Elliott

(Mises à jour)

26 février - ** Les actions du fabricant de sandwichs Uncrustables J.M. Smucker SJM.N sont en hausse de 6,7 % à 113,76 $ avant le marché

** La société annonce des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, stimulés par des prix nets plus élevés pour le café et les sandwiches Uncrustables

** La société a nommé Woo-Sung Chung et David Singer à son conseil d'administration, après être parvenu à un "engagement constructif" avec l'investisseur Elliott Investment Management, déclarant qu'elle avait conclu un accord de partage d'informations avec Elliott pour aider à générer une "valeur durable" pour tous les actionnaires

** Les ventes de la société au troisième trimestre ont augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,34 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations de 2,32 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté de 2,38 dollars a battu les estimations de 2,38 dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit maintenant que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 augmentera de 3,5 % à 4,0 %, par rapport à la prévision de croissance précédente de 3,5 % à 4,5 %, en raison de l'impact estimé de l'incendie survenu dans son usine de fabrication d'Emporia, au Kansas, en février

** La société maintient sa prévision annuelle de bénéfice par action ajusté de 8,75 à 9,25 dollars

** SJM a chuté de 11,2 % en 2025