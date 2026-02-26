 Aller au contenu principal
J.M. Smucker en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions grâce à des prix plus élevés
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant d'Uncrustables J.M. Smucker SJM.N en hausse de 6,5 % à 113,52 $ avant le marché

** Les ventes de la société au 4ème trimestre ont augmenté de 7% à 2,34 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant de peu les estimations de 2,32 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Son BPA trimestriel ajusté de 2,38 $ a battu les estimations de 2,38 $

** Les ventes ont été stimulées par des prix nets plus élevés pour le café et les sandwiches Uncrustables, selon SJM

** La société prévoit maintenant que les ventes nettes de l'exercice 2026 augmenteront de 3,5 % à 4,0 %, par rapport à la prévision de croissance précédente de 3,5 % à 4,5 %, en raison de l'impact estimé de l'incendie dans son usine de fabrication d'Emporia, au Kansas, en février

** Maintien de la prévision annuelle de bénéfice par action ajusté de 8,75 à 9,25 dollars

** SJM a chuté de 11,2 % en 2025

