J.M. Smucker ajoute 2 administrateurs après des discussions privées avec l'activiste Elliott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

J.M. Smucker SJM.N a convenu jeudi avec le fonds spéculatif activiste Elliott Investment Management d'ajouter à son conseil d'administration deux dirigeants ayant une expérience dans les domaines de la finance et de l'industrie alimentaire . L'annonce a été faite le jour même où la société a dépassé les attentes en termes de bénéfices et de ventes pour le troisième trimestre.

Les actions du fabricant de gelées et de beurre de cacahuètes ont augmenté de plus de 8 % dans les échanges avant bourse.

En tant qu'un des investisseurs les plus puissants au monde, la participation d'Elliott est souvent considérée comme apportant de nouvelles idées et une discipline financière, selon les analystes.

La société basée à Orrville, dans l'Ohio, également connue sous le nom de Smucker's, s 'est récemment engagée à mettre un terme aux nouvelles acquisitions, une décision qui, selon les analystes, a apaisé les inquiétudes des investisseurs.

Smucker's a une valeur de marché de 11,4 milliards de dollars et ses actions ont chuté de 2,4 % au cours des 12 derniers mois pour atteindre 106,60 dollars.

Woo-Sung Chung, directeur financier de NRG Energy NRG.N , et David Singer, ancien directeur général de Snyder's-Lance, rejoindront le conseil d'administration en avril, ce qui portera sa taille à 11 membres, a déclaré la société.

La société, qui possède le beurre de cacahuète Jif, les sandwichs surgelés Uncrustables et les snacks Hostess, et Elliott, qui gère environ 80 milliards de dollars et a poussé à des changements dans des sociétés telles que Lululemon Athletica

LULU.O et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , ont négocié les changements au sein du conseil d'administration à l'abri des regards du public.

L'importance de la participation d'Elliott n'est pas claire.

Les nouveaux administrateurs soulignent "notre engagement en faveur d'un renouvellement continu du conseil d'administration et renforceront ce dernier en lui apportant des compétences et des expériences supplémentaires afin d'accélérer notre dynamique commerciale", a déclaré Mark Smucker, directeur général et président du conseil d'administration de l'entreprise, dans un communiqué.

Marc Steinberg, associé d'Elliott, a déclaré que la société prenait "des mesures essentielles pour s'assurer que (it) atteigne son plein potentiel" en ajoutant les nouveaux administrateurs et en s'attaquant aux questions d'allocation de capital, d'exploitation et de leadership.

Au début du mois de février, Smucker's a annoncé plusieurs changements de direction, notamment la suppression du poste de directeur de l'exploitation.