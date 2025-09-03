 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
J.Jill progresse après que les résultats du deuxième trimestre aient dépassé les attentes
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du distributeur de vêtements pour femmes J.Jill JILL.N ont augmenté d'environ 3 % à 3,29 dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 81 cents pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 77 cents, selon les données compilées par LSEG

** Ventes nettes de 154 millions de dollars au 2ème trimestre, par rapport aux estimations de 151,3 millions de dollars

** JILL déclare que les tendances des ventes se sont améliorées séquentiellement chaque mois, grâce à l'amélioration du trafic et à la réaction positive des clients à la période des soldes d'été

** Cependant, la société s'attend à ce que les tarifs douaniers aient un impact sur les coûts d'environ 5 millions de dollars au troisième trimestre

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté d'environ 40 %, y compris les mouvements de la séance

