J.Jill en hausse alors que l'enseigne revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à périmètre constant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action du distributeur de vêtements pour femmes J.Jill JILL.N progresse de 13,4% à 22,5 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires comparable compris entre une baisse de 1% et une hausse de 1% en glissement annuel, contre une prévision antérieure faisant état d'une baisse de 1% à 3%

** La société publie pour le deuxième trimestre un bénéfice par action ajusté de 1,24 dollar et un chiffre d’affaires de 154,83 millions de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations des analystes, respectivement de 57 cents et 151,3 millions de dollars – données compilées par LSEG

** “Nos résultats du deuxième trimestre reflètent les progrès réalisés dans chacune de nos trois priorités stratégiques: faire évoluer notre gamme de produits, améliorer le parcours client et faire progresser nos méthodes de travail”, déclare Mary Ellen Coyne, directrice générale

** Les remboursements liés aux droits de douane, d’un montant de 13,3 millions de dollars, ont dopé la marge brute et les bénéfices de JILL

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 44,6% depuis le début de l'année