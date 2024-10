Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: va présenter une série de résumés sur la myasthénie information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 15:01









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que 25 résumés seront présentés lors de deux événements médicaux (à savoir Réunion annuelle de l'Association américaine de médecine neuromusculaire et électrodiagnostique (AANEM) et Fondation américaine de la myasthénie grave (MGFA), du 15 au 18 octobre 2024) concernant la myasthénie grave généralisée (gMG) et l'évaluation du nipocalimab, un traitement expérimental.



Seize de ces résumés seront partagés lors de la session scientifique de la MGFA, incluant trois présentations orales sur le nipocalimab.



Ces études montrent des résultats positifs chez les adolescents et adultes atteints de gMG, avec des améliorations précoces et durables.



Les présentations abordent aussi les impacts de la maladie sur la vie quotidienne et les défis liés à la gestion de la gMG.







