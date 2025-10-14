J&J souhaite séparer ses activités d'orthopédie
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 13:38
La transaction établirait une entreprise d'orthopédie autonome, opérant sous le nom de DePuy Synthes, qui serait la société la plus importante et la plus complète axée sur l'orthopédie, avec des positions de leader sur le marché dans les principales catégories.
' Cette transaction permet à Johnson & Johnson de renforcer davantage son orientation et ses investissements dans des domaines à plus forte croissance où nous pouvons étendre et améliorer de manière significative la vie des patients ', a déclaré Joaquin Duato, président du conseil et chef de la direction de Johnson & Johnson.
' Nous sommes convaincus que notre activité Orthopédie sera mieux positionnée pour améliorer la croissance du chiffre d'affaires et les marges d'exploitation en tant qu'entreprise autonome'.
Valeurs associées
|191,200 USD
|NYSE
|+0,21%
A lire aussi
-
(AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite
-
FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité, selon un communiqué. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe prévoit ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite
-
Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer