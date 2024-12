J&J: sollicite l'EMA pour une indication élargie d'Imbruvica information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que sa filiale Janssen-Cilag International a sollicité l'Agence européenne des médicaments afin de pouvoir étendre l'indication d'Imbruvica (ibrutinib) en combinaison avec le protocole R-CHOP dans le traitement des patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM) non traité et éligibles à une greffe autologue de cellules souches.



Cette demande repose sur les données de l'étude conduite par le réseau européen MCL, incluant 870 patients répartis en trois groupes de traitement.



Ces résultats, présentés lors du congrès annuel 2024 de l'ASH, suggèrent qu'ibrutinib pourrait remplacer ou compléter les protocoles basés sur la greffe, offrant des options de rémission prolongée.





