J&J se sépare de son activité orthopédique et prévoit une croissance des ventes de plus de 5 % en 2026

Les ventes de produits orthopédiques ont généré 9,2 milliards de dollars l'année dernière

L'entreprise relève ses prévisions pour 2025 de 300 millions de dollars

Les actions chutent de près de 2 %

(Ajout d'un lien vers la rubrique Breakingviews) par Patrick Wingrove

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré mardi qu'il prévoyait de séparer son activité orthopédique en une société autonome dans les 18 à 24 prochains mois, marquant ainsi sa deuxième scission majeure en deux ans, alors qu'il se concentre sur des segments de soins de santé à plus forte croissance.

J&J a également indiqué qu'elle prévoyait une croissance plus rapide jusqu'en 2026, grâce au lancement de nouveaux médicaments et au renforcement de son portefeuille de dispositifs médicaux.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance totale du chiffre d'affaires dépasse 5 % l'année prochaine, ce qui est supérieur aux estimations actuelles des analystes (4,6 %), et à ce que le bénéfice ajusté dépasse de 5 cents les estimations de Wall Street (11,39 dollars par action).

L'unité orthopédique de J&J, qui fabrique des implants de hanche, de genou et d'épaule, des instruments chirurgicaux et d'autres produits, a généré environ 9,2 milliards de dollars l'année dernière, soit environ 10 % du chiffre d'affaires total.

Après la filialisation, l'entreprise, qui sera baptisée DePuy Synthes, sera dirigée par Namal Nawana, un vétéran de l'industrie, a indiqué la société.

Les actions de la société de soins de santé basée dans le New Jersey ont baissé de 1,8 %. Elles ont progressé de 32 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 3 % pour l'indice S&P Healthcare plus large .SPXHC .

Les analystes de Guggenheim ont déclaré que le récent rebond de l'action pourrait limiter toute hausse supplémentaire.

Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille chez Zacks Investment Management, qui détient des actions J&J, a déclaré que la scission de la division orthopédique soulevait des inquiétudes légitimes.

"Elle représente environ 10 % du chiffre d'affaires et il s'agit d'un virage stratégique assez important", a-t-il déclaré, ajoutant que l'action J&J pourrait également être en baisse en raison du regain d'inquiétude concernant le commerce et les droits de douane avec la Chine, ce qui aurait un impact sur le marché en général.

LA RESTRUCTURATION DEVIENT UN PLAN DE SCISSION

En 2023, J&J a annoncé un programme de restructuration de deux ans pour son activité orthopédique, déclarant qu'il prévoyait de quitter certains marchés et de cesser de vendre certains produits, après avoir récemment cédé son unité de consommation de 15 milliards de dollars à Kenvue KVUE.N .

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la division orthopédique représente environ 30 % du segment MedTech de J&J, générant une croissance inférieure au reste du portefeuille, et que la scission prévue "devrait créer une J&J à croissance plus rapide au fil du temps".

L'entreprise a déclaré que cette décision s'inscrivait dans le cadre de son orientation vers des domaines à forte croissance et à marge élevée, tels que l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences, la chirurgie, les soins de la vue et les produits cardiovasculaires.

Joe Wolk, directeur financier de J&J, a déclaré que l'entreprise explorait plusieurs voies pour la séparation, en privilégiant une scission en franchise d'impôt, mais qu'elle restait ouverte à d'autres options.

Bien que l'activité orthopédique soit rentable, M. Wolk a déclaré que J&J pensait que la prochaine phase d'innovation dans le domaine de l'orthopédie était "hors de notre portée et probablement entre de meilleures mains ailleurs"

Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs et des analystes, M. Wolk a déclaré que le processus de séparation était déjà en cours, mais que la société ne prévoyait pas d'autres mises à jour matérielles sur la transaction avant le milieu de l'année 2026.

LÉGER BÉNÉFICE BATTU, PRÉVISIONS REVUES À LA HAUSSE

Mardi, J&J a également revu à la hausse ses prévisions de ventes pour 2025 après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street.

La société a modifié ses prévisions de revenus de produits pour 2025 et s'attend maintenant à 93,5 milliards à 93,9 milliards de dollars, soit environ 300 millions de dollars de plus que son estimation précédente et plus que les attentes des analystes de 93,4 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Au troisième trimestre, les ventes de 23,99 milliards de dollars ont dépassé les attentes de 23,75 milliards de dollars de Wall Street.

Le fabricant de médicaments et d'appareils médicaux a affiché un bénéfice ajusté de 2,80 dollars par action, dépassant de 4 cents les attentes des analystes.

Les ventes de produits pharmaceutiques de la société ont augmenté de 6,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 15,56 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes (15,42 milliards de dollars).

Le traitement du cancer du sang Darzalex a généré des ventes de 3,67 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui correspond à peu près aux prévisions de 3,62 milliards de dollars.

Les ventes de dispositifs médicaux ont également augmenté de 6,8 % pour atteindre 8,43 milliards de dollars, principalement grâce aux produits d'électrophysiologie.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que J&J reste "l'une des histoires les plus propres" parmi les grandes entreprises de soins de santé, car elle dépasse la perte d'exclusivité de son médicament phare Stelara et bénéficie d'une croissance régulière dans son portefeuille de base.

Par ailleurs, le directeur général Joaquin Duato a refusé de commenter les rapports selon lesquels la société était en pourparlers pour acquérir Protagonist Therapeutics

PTGX.O .

J&J "possède déjà la majorité de la valeur" du principal actif de la biotechnologie grâce à un accord de licence mondial conclu en 2017, a-t-il déclaré à CNBC.

"Nous avons une excellente relation de travail avec Protagonist, et nous sommes très heureux de cet arrangement"