Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J revoit ses prévisions à la hausse après un 2e trimestre meilleur que prévu Reuters • 16/07/2020 à 16:52









J&J REVOIT SES PRÉVISIONS À LA HAUSSE APRÈS UN 2E TRIMESTRE MEILLEUR QUE PRÉVU BANGALORE (Reuters) - Johnson & Johnson a revu jeudi à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2020 après un deuxième trimestre meilleur que prévu, au cours duquel le dynamisme de sa division pharmaceutique a compensé l'effondrement de ses ventes d'implants médicaux en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Les ventes d'implants médicaux du groupe américain ont chuté de 33,9% au deuxième trimestre, les hôpitaux et les patients ayant repoussé des interventions non urgentes comme l'installation ou le remplacement de prothèses de hanche ou de genou. Son importante division pharmaceutique a en revanche connu une croissance de 2,1% avec la forte demande pour le Stelara, utilisé dans le traitement de la maladie de Crohn et du psoriasis en plaques, et pour l'anticancéreux Darzalex. Le groupe de santé a revu à la hausse sa prévision de bénéfice ajusté pour l'année en cours. Il l'attend désormais entre 7,75 et 7,95 dollars par action (6,78 à 6,96 euros) contre une précédente fourchette de 7,50 à 7,90 dollars. Le chiffre d'affaires, en baisse de 10,8% à 18,34 milliards de dollars, a cependant dépassé les attentes des analystes qui tablaient sur 17,61 milliards, selon les données IBES de Refinitiv. Le groupe, qui compte lancer en septembre la dernière phase d'essai de son vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus, a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice hors exceptionnel de 1,67 dollar par action contre 1,49 dollar attendu par les analystes. L'action cédait 0,6% à 147,38 dollars vers 14h10 GMT à Wall Street. (Manas Mishra, version française Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.34%