J&J: résultats prometteurs pour le système robotisé OTTAVA information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que sa division MedTech, spécialisée dans les technologies et solutions chirurgicales, a débuté le programme clinique du système chirurgical robotisé OTTAVA.



Ainsi, une intervention de pontage gastrique Roux-en-Y a été réalisée au Memorial Hermann-Texas Medical Center (Houston, Texas) à l'aide de ce système, présenté comme 'à l'avant-garde de l'innovation en chirurgie mini-invasive'.



Le système OTTAVA est conçu comme un robot de chirurgie des tissus mous multi-spécialités, soutenant une large gamme de procédures à travers l'anatomie du patient et les spécialités chirurgicales, y compris les interventions les plus complexes nécessitant une approche multi-quadrants.



À la fin de l'étude, l'entreprise prévoit de soumettre le système OTTAVA pour une autorisation 'De Novo' aux États-Unis, ciblant une indication dans plusieurs procédures telles que le pontage gastrique, la sleeve gastrectomie, la résection de l'intestin grêle et la réparation de la hernie hiatale.



'Nous sommes fiers d'atteindre cette étape importante dans notre programme de chirurgie robotique', a déclaré Hani Abouhalka, président du groupe, chirurgie, Johnson & Johnson MedTech. 'OTTAVA est une innovation clé dans notre portefeuille de technologies chirurgicales avancées - toutes conçues pour transformer l'expérience chirurgicale dans toutes les spécialités'.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 151,630 USD NYSE 0,00%