J&J publie des résultats positifs pour l'icotrokinra dans le psoriasis
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:26
Après 52 semaines de traitement, 72% des patients atteints de psoriasis du cuir chevelu et 85% de ceux atteints de psoriasis génital ont obtenu une peau claire ou quasi claire. Globalement, 67% des patients présentaient une peau claire ou quasi claire à la semaine 24, un résultat maintenu jusqu'à la semaine 52.
Selon le Dr Edward Lain, investigateur principal, ces résultats démontrent le potentiel d'une 'option thérapeutique efficace et durable pour les zones sensibles'. Liza O'Dowd, vice-présidente chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, ajoute que l'icotrokinra 'pourrait établir un nouveau standard de soin, combinant précision thérapeutique, sécurité et simplicité d'une prise orale quotidienne'.
