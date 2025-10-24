 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 234,00
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J&J publie des résultats positifs pour l'icotrokinra dans le psoriasis
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 16:26

Johnson & Johnson annonce de nouvelles données à long terme issues d'une étude de phase III confirmant l'efficacité durable de l'icotrokinra, un peptide oral expérimental ciblant le récepteur IL-23, chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.

Après 52 semaines de traitement, 72% des patients atteints de psoriasis du cuir chevelu et 85% de ceux atteints de psoriasis génital ont obtenu une peau claire ou quasi claire. Globalement, 67% des patients présentaient une peau claire ou quasi claire à la semaine 24, un résultat maintenu jusqu'à la semaine 52.

Selon le Dr Edward Lain, investigateur principal, ces résultats démontrent le potentiel d'une 'option thérapeutique efficace et durable pour les zones sensibles'. Liza O'Dowd, vice-présidente chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, ajoute que l'icotrokinra 'pourrait établir un nouveau standard de soin, combinant précision thérapeutique, sécurité et simplicité d'une prise orale quotidienne'.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
190,133 USD NYSE -1,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank