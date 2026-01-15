J&J obtient des résultats prometteurs dans le traitement du myélome multiple
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:38
Johnson & Johnson a publié les résultats préliminaires de son étude MajesTEC-9, confirmant que le Tecvayli (teclistamab-cqyv) surpassait les traitements standards dès la première rechute.
L'administration de cet anticorps bispécifique a permis de réduire le risque de décès de 40% et celui de progression de la pathologie de 71%. Ces données sont d'autant plus significatives que 85% des patients étaient réfractaires aux anticorps monoclonaux anti-CD38 et 79% à la lénalidomide, deux piliers thérapeutiques actuels.
Yusri Elsayed, responsable thérapeutique mondial en oncologie chez Johnson & Johnson, a déclaré que ces résultats illustraient l'engagement du groupe à "fournir des options de traitement critiques pour les patients à chaque stade de leur maladie".
De plus, le profil de sécurité est jugé gérable et cohérent avec les observations antérieures. Le laboratoire prévoit maintenant de soumettre ces résultats aux autorités de santé mondiales pour faire du Tecvayli un nouveau standard de soins dès la deuxième ligne de traitement.
A lire aussi
-
La Russie a annoncé jeudi expulser un diplomate britannique accusé d'être membre des "services secrets" du Royaume-Uni, des allégations jugées "malveillantes" par Londres, dans un nouvel épisode de tensions bilatérales dans le contexte du conflit en Ukraine. Cette ... Lire la suite
-
Images du site de l'effondrement d'une grue sur une route dans la banlieue de Bangkok faisant 2 morts. L'accident s'est déroulé sur le chantier d'une autoroute en construction au lendemain de la chute d'une autre grue sur un train en Thaïlande, qui avait fait 32 ... Lire la suite
-
Le visage souriant, en uniforme militaire debout dans un champ labouré par les chenilles de véhicules lourds, de la fumée en arrière-plan. C'est le dernier post sur TikTok du jeune Irakien Mohammed Imad, apparemment en Ukraine.
-
Donald Trump affirme que la Russie ou la Chine chercheront à s'emparer du Groenland si les États-Unis ne prennent pas le contrôle de ce territoire autonome sous souveraineté danoise.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer