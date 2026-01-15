 Aller au contenu principal
J&J obtient des résultats prometteurs dans le traitement du myélome multiple
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:38

Le laboratoire rapporte que les résultats de son étude de phase 3 (baptisée MajesTEC-9) portant sur le Tecvayli en monothérapie avait mis en avant "l'efficacité supérieure" du traitement avec une baisse de 71% du risque de progression de la maladie chez des patients lourdement prétraités.

Johnson & Johnson a publié les résultats préliminaires de son étude MajesTEC-9, confirmant que le Tecvayli (teclistamab-cqyv) surpassait les traitements standards dès la première rechute.

L'administration de cet anticorps bispécifique a permis de réduire le risque de décès de 40% et celui de progression de la pathologie de 71%. Ces données sont d'autant plus significatives que 85% des patients étaient réfractaires aux anticorps monoclonaux anti-CD38 et 79% à la lénalidomide, deux piliers thérapeutiques actuels.

Yusri Elsayed, responsable thérapeutique mondial en oncologie chez Johnson & Johnson, a déclaré que ces résultats illustraient l'engagement du groupe à "fournir des options de traitement critiques pour les patients à chaque stade de leur maladie".

De plus, le profil de sécurité est jugé gérable et cohérent avec les observations antérieures. Le laboratoire prévoit maintenant de soumettre ces résultats aux autorités de santé mondiales pour faire du Tecvayli un nouveau standard de soins dès la deuxième ligne de traitement.

