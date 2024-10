Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: investit 2 Mds$ pour un site en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé un investissement de plus de 2 milliards de dollars pour construire une installation de fabrication de produits biologiques à Wilson, en Caroline du Nord.



Cette installation visera à accroître la production de médicaments biologiques innovants et à soutenir le plan de l'entreprise de lancer plus de 70 nouvelles thérapies d'ici la fin de la décennie.



L'installation se concentrera sur des domaines tels que l'oncologie, l'immunologie et les neurosciences, et devrait employer environ 420 personnes hautement qualifiées lorsqu'elle sera opérationnelle, avec des travaux de construction prévus pour débuter au premier semestre 2025.



