J&J: finalise l'acquisition de V-Wave

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir finalisé l'acquisition de V-Wave, une entreprise privée spécialisée dans les traitements innovants pour l'insuffisance cardiaque.



V-Wave intègre Johnson & Johnson MedTech, renforçant ainsi sa position dans les maladies cardiovasculaires.



Cette acquisition soutient la stratégie de l'entreprise d'investir dans des marchés à forte croissance et complète son portefeuille en technologies médicales.



'L'implant Ventura Interatrial Shunt de V-Wave offre une promesse énorme pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque', assure Tim Schmid, Vice-président exécutif.



L'opération entraînera une charge de 600 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.





