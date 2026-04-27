J&J estime que l'IA permettra de réduire de moitié le temps nécessaire pour identifier des pistes de développement de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* J&J utilise l'IA pour cribler des composés en vue de traitements potentiels

* Ce processus a déjà permis d'accélérer le développement de deux composés

* L'IA est également utilisée pour rationaliser la préparation des documents réglementaires

(Ajout d'informations sur le développement de médicaments et les dispositifs médicaux, paragraphes 6-7, contexte, commentaire sur les essais cliniques, paragraphes 11-12) par Michael Erman

Johnson & Johnson JNJ.N utilise l'intelligence artificielle pour réduire de moitié le temps nécessaire à la génération de nouvelles pistes pour le développement de médicaments, a déclaré lundi le directeur informatique de la société.

Il n'est pas encore possible de découvrir de nouveaux produits de toutes pièces et de les commercialiser à l'aide de l'IA, mais J&J utilise cette nouvelle technologie pour passer au crible l'« univers potentiel » à la recherche de composés chimiques ou biologiques prometteurs, a déclaré le directeur informatique Jim Swanson lors de l'événement Reuters Momentum AI à New York.

« Nous en sommes encore loin, mais nous pouvons optimiser nos processus », a déclaré M. Swanson. « Nous avons réduit de moitié le temps nécessaire à l'optimisation de nos pistes. »

La société pharmaceutique et de dispositifs médicaux basée dans le New Jersey s'est engagée dans une approche plus ciblée de l'IA, en se concentrant sur des processus clés tels que les produits basés sur l'IA, le développement de médicaments et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous essayons de guérir le cancer », a déclaré M. Swanson. « Nous avons besoin de tous les outils à notre disposition pour y parvenir. »

Grâce à l’IA, M. Swanson a indiqué que l’entreprise avait déjà accéléré le processus de développement de deux composés: l’un en oncologie et l’autre en immunologie. L’entreprise s’efforce de développer de nouveaux médicaments alors qu’elle s’apprête à faire face à l’expiration du brevet de Stelara, l’un de ses médicaments les plus vendus, utilisé pour traiter le psoriasis et d’autres maladies auto-immunes.

CARTOGRAPHIE PLUS RAPIDE, COUPE DE PRÉCISION

Dans le secteur des dispositifs médicaux de J&J, l’entreprise utilise l’IA dans ses produits pour aider les chirurgiens en salle d’opération, a déclaré M. Swanson. L’IA a réduit le temps nécessaire à la cartographie du cœur pour les interventions visant à corriger les arythmies et a amélioré la précision des prothèses de genou et de hanche, a-t-il ajouté.

L'IA s'est avérée utile dans la fabrication, en aidant à déterminer quand ajouter du solvant au moment et à la température appropriés, a déclaré M. Swanson.

J&J utilise également l'IA pour rationaliser la préparation des documents destinés aux autorités de réglementation. Le processus traditionnel de rédaction d'un rapport d'essai clinique peut prendre entre 700 et 900 heures, a déclaré le directeur informatique.

Ce temps est passé de « 700 heures à environ 15 minutes », a déclaré M. Swanson.

D'autres entreprises ont déclaré que l'IA aidait à trouver des participants et des sites pour les essais cliniques, ainsi qu'à rédiger des documents destinés aux autorités de réglementation, ce qui permet de gagner plusieurs semaines sur des processus très laborieux. La mise sur le marché d'un nouveau médicament peut prendre une décennie et coûter des milliards.

« Nous traitons des patients partout dans le monde, et nous voulons donc nous assurer que nos études cliniques reflètent les populations de patients que nous servons », a déclaré M. Swanson. « L’IA est utilisée pour nous permettre d’accélérer le recrutement auprès de populations de patients diversifiées. »

M. Swanson a déclaré que, plutôt que de voir les personnes remplacées par la technologie, il considère l'utilisation de l'IA comme une compétence supplémentaire pour les employés de l'entreprise. J&J compte actuellement environ 4 000 employés dans le domaine des technologies de l'information sur un effectif total de 140 000 personnes.

« Les ingénieurs en informatique ne sont pas remplacés; leur rôle s’élargit », a-t-il déclaré. « Nous continuons à mettre l’accent sur les compétences. Il s’agit de compétences complémentaires, et non de compétences alternatives. »