J&J: essai positif autour de la dexaméthasone

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson présente des résultats issus d'une étude de phase 2, montrant qu'une prophylaxie avec 8 mg de dexaméthasone réduisait de trois fois l'incidence des réactions liées aux perfusions (IRR) avec Rybrevant chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



Le taux d'IRR est passé de 67,4 % à 22,5 %. De plus, aucun événement grave n'a été signalé et les effets secondaires étaient mineurs, souligne le laboratoire.



'Ces données offrent des informations importantes qui peuvent aider à améliorer l'expérience des patients avec le traitement par amivantamab intraveineux', a déclaré Gilberto Lopes, M.D., directeur associé de l'oncologie mondiale au Sylvester Comprehensive Cancer Center et membre de la Miller School of Medicine de l'Université de Miami.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 164,52 USD NYSE -1,71%