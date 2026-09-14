J&J en hausse après la publication d'un article indiquant qu'Apollo serait en pourparlers pour racheter la division orthopédique de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** Les actions d' JNJ.N , filiale de Johnson & Johnson, progressent de 1,3 % à 268,96 dollars en pré-ouverture

** L' APO.N Apollo Global Management serait en pourparlers en vue d'acquérir la division orthopédique de la société dans le cadre d'une opération qui pourrait la valoriser à près de 20 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources

** Un accord pourrait être conclu d’ici quelques semaines, selon le rapport

** Cette division a généré 9,3 milliards de dollars en 2025, mais fait l’objet de milliers de poursuites judiciaires liées à ses prothèses de hanche

** Sur 26 courtiers, 19 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, et sept « conserver »; leur objectif de cours médian est de 282 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 28,3 % depuis le début de l’année